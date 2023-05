The Transporter Legacy film stasera in tv 26 maggio: cast, trama, streaming

The Transporter Legacy è il film stasera in tv venerdì 26 maggio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Transporter Legacy film stasera in tv: cast

La regia è di Camille Delamarre. Il cast è composto da Ed Skrein, Ray Stevenson, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Robbie Nock, Anatole Taubman, Gabriella Wright.

The Transporter Legacy film stasera in tv: trama

Frank Martin è molto conosciuto dalla criminalità organizzata della Costa Azzurra per essere un abile autista per la consegna di qualsiasi oggetto compromettente. Frank è disposto a tutto per i soldi e le sue regole sono tre: nessun nome, nessuna domanda e soprattutto niente ripensamenti. Un giorno, però, si mette al servizio di Anna, una bellissima femme-fatale che lo coinvolge in una pericolosa fuga dopo una rapina in banca. In una corsa al cardiopalmo tra le strade del Principato di Monaco guidando una Audi, Frank rimane coinvolto suo malgrado nel piano per far fuori Yuri, un trafficante di essere umani russo che costrinse Anna a prostituirsi 15 anni prima.

The Transporter Legacy streaming

The Transporter Legacy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

