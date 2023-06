Overdrive film stasera in tv 2 giugno: cast, trama, streaming

Overdrive è il film stasera in tv venerdì 2 giugno 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Overdrive film stasera in tv: cast

La regia è di Antonio Negret. Il cast è composto da Scott Eastwood, Moussa Maaskri, Ana de Armas, Clemens Schick, Simon Abkarian, Freddie Thorp, Gaia Weiss, Magne-Håvard Brekke, Philippe Ohrel, Abraham Belaga.

Overdrive film stasera in tv: trama

Andrew e Garrett Foster sono fratelli ed entrambi ladri specializzati in auto di lusso e d’epoca. Quando vengono contattati per rubare una magnifica Bugatti del 1937, i due si dirigono verso il Sud della Francia per il lavoro, ma, loro malgrado, cadono nella trappola del noto boss locale Jacomo Morier. L’unica possibilità che hanno per salvarsi e tirarsi fuori dai guai è accettare il rischioso incarico che il mafioso assegna loro, ovvero rubare la preziosa Ferrari 250GT del 1962 dalla collezione di Max Kemp, criminale tedesco di casa in Costa Azzurra e acerrimo nemico di Morier.

Giunti a destinazione, Andrew e Garrett devono guardarsi le spalle dagli uomini di Kemp ma anche da quelli di Morier, che li tiene in pugno tenendo in ostaggio la fidanzata di Andrew. I due fratelli si trovano, quindi, coinvolti in una corsa contro il tempo tra incredibili acrobazie su quattro ruote e inseguimenti al cardiopalma.

Overdrive streaming

