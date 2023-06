Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 stasera in tv venerdì 2 giugno 2023 con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 2 giugno 2023 su Canale 5

Station 19 trama stagione 4 episodio 12 Alzati, in piedi. Proseguendo il racconto iniziato nel finale della precedente puntata – un chiaro riferimento all’omicidio di George Floyd – l’episodio tocca due temi molto delicati: il serpeggiante razzismo negli Stati Uniti e le condotte violente della polizia. Dopo quanto accaduto, considerato anche la brutta avventura di Dean e Sullivan con conseguente arresto immotivato, Maya decide di chiedere l’intervento della dottoressa Diane Lewis, per dare l’opportunità ai suoi di parlare ed esprimere i propri stati d’animo. Tutti, a loro modo, finiscono per aprirsi e parlare delle proprie paure e dei propri dubbi. Come si sta trasformando il Paese che amano? Cosa possono fare per cambiare le cose? La puntata termina con tutta la squadra che si unisce a una protesta del movimento Black Lives Matter. Fatto che, ovviamente, potrebbe inasprire ulteriormente i rapporti già precari con il Dipartimento dei vigili del fuoco di Seattle.

