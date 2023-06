Il Volo Tutti per Uno stasera in tv 3 giugno: ospiti, scaletta, dove vederlo

Stasera in tv sabato 3 giugno 2023 va in onda Il Volo Tutti per Uno in onda in prima serata su Canale 5. Scopri ospiti, scaletta e dove vederlo. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Volo 10 Anni Insieme stasera in tv 3 giugno: anticipazioni

Sabato 3 giugno, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, il secondo appuntamento con lo show evento all’insegna della buona musica con “Il Volo Tutti per Uno”. Con la partecipazione di Federica Panicucci. Uno spettacolo eccezionale in cui il trio famoso in tutto il mondo formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti, anche grazie alla presenza di tanti grandi ospiti che calcheranno con loro il prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Il Volo 10 Anni Insieme: ospiti

Infatti, saranno presenti nomi eccellenti della musica e dello spettacolo come: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Il Volo 10 Anni Insieme: dove vederlo

La serata andrà in onda sabato 3 giugno 2023 in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. La serata sarà disponibile anche in diretta streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi volesse rivedere lo show, dopo la fine della diretta, verrà messo in replica in streaming gratuito sul sito MediasetPlay. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili