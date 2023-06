Shrek Terzo film stasera in tv 3 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Shrek Terzo è il film stasera in tv sabato 3 giugno 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Shrek Terzo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Shrek the third

USCITO IL: 31 agosto 2007

GENERE: Animazione

ANNO: 2007

REGIA: Chris Miller, Raman Hui

CAST: Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Julie Andrews, Rupert Everett, Justin Timberlake

DURATA: 92 Minuti

Shrek Terzo film stasera in tv: trama

Il Principe Azzurro, stanco ormai di recitare in una platea indegna di lui, decide di tornare a Molto Molto Lontano, pronto a meditar vendetta per riprendersi, insieme ai cattivi di tutti i tempi, il regno perduto e deporre Shrek che si barcamena controvoglia nel tenere le redini del regno. Il povero re Harold, padre di Fiona trasformatosi in un ranocchio, viene a mancare improvvisamente. Ma prima di esalare l’ultimo respiro, visto il rifiuto di Shrek di succedere al trono, suggerisce di affidare il regno a Arthur Pendragon, cugino umano di Fiona. Dopo il funerale del re, Shrek parte con il nobile Gatto con gli stivali e il logorroico Ciuchino per cercare Arthur e portarlo a Molto Molto Lontano. Intanto Fiona poco prima della partenza tre rivela al marito di essere incinta.

I tre trovano Arthur dentro un castello sul mare e lo portano via nonostante qualche problema con il vanitoso e antipatico Lancillotto. Intanto il Principe Azzurro procede con la sua vendetta: con l’aiuto dei personaggi cattivi delle favole attacca il regno di Molto Molto Lontano e tutti gli abitanti tranne Fiona, Cenerentola, Biancaneve, Raperonzolo, la Bella Addormentata, Doris e la Regina Lillian. Tutte saranno poi tradite da Raperonzolo. Intanto Shrek e Arthur fanno amicizia e quest’ultimo convince Merlino a trasportarli con la magia a Molto Molto Lontano, dove Azzurro è diventato il tiranno della città. La magia riesce, ma Azzurro li scopre e li imprigiona mentre per Shrek ha in progetto una morte crudele. Gli eventi precipitano..

Shrek Terzo film stasera in tv: curiosità

Come nel film precedente il Gatto con gli stivali deve la voce ad Antonio Banderas sia nella versione originale sia italiana.

La scelta dell’accompagnamento musicale punta su una colonna sonora decisamente rock, spaziando da Do You Remember Rock ‘n’ Roll Radio? (Ramones), Joker and the Thief (Wolfmother), Immigrant Song (Led Zeppelin), Live and Let Die e We All Stand Together di Paul McCartney.

Nella versione inglese sono doppiatori del film Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Julie Andrews, Rupert Everett, Justin Timberlake.

Shrek Terzo film stasera in tv: trailer

