Giù al Nord film stasera in tv 6 giugno: cast, trama, streaming

Giù al Nord è il film stasera in tv martedì 6 giugno 2023 in onda in seconda serata su Rete 4.

Giù al Nord film stasera in tv: cast

La regia è di Dany Boon. Il cast è composto da Kad Merad, Dany Boon, Zoé Felix, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin, Philippe Duquesne, Guy Lecluyse, Line Renaud, Alexandre Carrière, Patrick Bosso, Zinedine Soualem, Michel Galabru, Stéphane Freiss, Jérôme Commandeur, Fred Personne, Jenny Cleve, Christophe Rossignon.

Giù al Nord film stasera in tv: trama

Julie Abrams vive da sempre in una deliziosa cittadina della Provenza. Depressa e ansiosa di cambiare aria, la donna supplica il marito Philippe di trasferirsi sulla costa. Lui, direttore locale delle Poste, le prova tutte per accontentarla, arrivando a fingersi disabile. Il trucco funziona e Philippe ottiene il trasferimento Sanary-sur-Mer. Peccato che, poco dopo, si faccia prendere in castagna da un funzionario. Per non perdere il posto, Philippe accetta a malincuore il trasferimento nella piccola cittadina di Bergues, al Nord della Francia dove, si vocifera al Sud, gli abitanti non sono altro che minatori scontrosi. Giunto in città Philippe rimarrà sorpreso dalla calorosa e genuina accoglienza riservatagli…

Giù al Nord streaming

Giù al Nord streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Giù al Nord film stasera in tv: trailer

