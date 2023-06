DOA Dead or Alive film stasera in tv 7 giugno: cast, trama, streaming

DOA: Dead or Alive è il film stasera in tv mercoledì 7 giugno 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

DOA Dead or Alive film stasera in tv: cast

La regia è di Corey Yuen. Il cast è composto da Devon Aoki, Derek Boyer, Sarah Carter, Collin Chou, Steve Howey, Kane Kosugi, Natassia Malthe, Matthew Marsden, Chad McCord, Kevin Nash, Jaime Pressly, Eric Roberts, Robin Shou, Silvio Simac, Holly Valance, Brian J. White.

DOA Dead or Alive film stasera in tv: trama

Basato sulla serie di videogiochi dead or alive, la storia narra di cinque ragazze che raggiungono un’isola deserta lanciandosi con il paracadute e partecipano a una competizione mortale di arti marziali. Kasumi, una principessa ninja che è scappata dal suo palazzo reale, tradendo così la sua famiglia che la condanna a morte. Per lei, tuttavia, cercare suo fratello Hayate viene prima della sua stessa vita. Christie Allen, altra partecipante, è una ladra professionista che entra di diritto in gara dopo aver rapinato una banca a Hong Kong, sfuggendo all’intervento della polizia. A distinguersi per le sue abilità, infine, un’altra donna: Tina Armstrong, una wrestler che ha battuto un gruppo di pirati che volevano appropriarsi del suo panfilo. Tutti i combattenti salgono su un aereo, scoprendo solo in un secondo momento di doversi gettare per raggiungere a nuoto l’isola in cui si svolge il torneo. Se non riusciranno ad arrivare sul posto prima del tramonto, saranno squalificati. Una volta giunti al DOA, comincia la vera sfida uno contro uno. Chi sarà il vincitore assoluto del torneo?

DOA Dead or Alive streaming

DOA Dead or Alive streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

DOA Dead or Alive film stasera in tv: trailer

