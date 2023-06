New Amsterdam 5 trama episodi 7 giugno 2023 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 5 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento mercoledì 7 giugno 2023. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 5 episodio 1 Tutto è indefinito. Max gestisce con dolore e con fatica l’abbandono di Sharpe, perchè non riesce a trovare una spiegazione logica. Intanto Bloom continua a chiedere ospitalità agli amici perchè preferisce non dormire nella propria casa dove vive Leyla in attesa del definitivo permesso di soggiorno, e lei non vuole infastidirla. Quando, alla fine, avendo esaurito la pazienza degli amici, si decide a parlare con Leyla scopre che quest’ultima ha una nuova fidanzata. Il Pronto Soccorso viene invaso da molte persone aggredite e ferite durante un corteo in cui manifestavano per il riconoscimento dei loro diritti in quanto lavoratori del sesso. La Brantley cerca di convincere Max ad accettare la sponsorizzazione di un’azienda famosa per essere bigotta e conservatrice: Max, inizialmente contrario, trova poi il modo di trarne vantaggio. Iggy è alle prese con un nuovo cliente, un ragazzo autistico con una madre ansiosa e protettiva. Bradley, un bambino affetto da un linfoma, esprime un ultimo desiderio.

New Amsterdam 5 episodio 2 Inganno perfetto. Canaan Ochoa, campione di basket, rifiuta l’amputazione del braccio destro, anche se è l’unica possibilità di salvarsi la vita. L’uomo è irremovibile, ma Elisabeth alla fine riuscirà a fargli cambiare idea. Max presenta un nuovo piano di riduzione dei costi: una sorta di bancomat a cui i pazienti bisognosi possono attingere previa prescrizione da parte dell’ospedale. Reynolds accetta l’invito improvviso di suo padre e va a pesca con lui. Ma l’esperienza sarà alquanto turbolenta. Iggy cerca un nuovo partner e usa una App di Incontri. Ma e’ piuttosto maldestro, e all’inizio non riceve alcun riscontro.

New Amsterdam 5 episodio 3 Un grande giorno. Bloom si fa ospitare da sua sorella Vanessa e, nonostante il loro rapporto perennemente conflittuale, cerca di riavvicinarsi a lei. Tutti i partecipanti a una festa di matrimonio vengono ricoverati in emergenza, feriti e traumatizzati a causa di un’esplosione avvenuta durante la cerimonia. La sposa non si trova, forse ricoverata altrove, lo sposo è grave e ha bisogno di una trasfusione urgente ma risulta che il suo sangue è Lutheran B negativo, estremamente raro. Le frenetiche ricerche di Max e Wilder nelle banche del sangue raro di tutto il mondo ne individuano due unità congelate a Toronto, che però vengono bloccate alla dogana per problemi burocratici. Il tempo scarseggia, finalmente Max individua una scorta di RH Null nelle Bermude: si tratta dell’unico sangue universale per chi ha un gruppo sanguigno raro. Meno di cinquanta persone al mondo ce l’hanno, per questo è chiamato “il sangue d’oro”. Max decide di partire, ma dovrà aggirare i problemi doganali.

