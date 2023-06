I Vichinghi film stasera in tv 11 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

I Vichinghi è il film stasera in tv domenica 11 giugno 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Vichinghi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Northmen: A Viking Saga

USCITO IL: 27 novembre 2014

GENERE: Avventura, Azione

ANNO: 2014

REGIA: Claudio Fäh

CAST: Ryan Kwanten, Ed Skrein, Charlie Murphy, Tom Hopper, Leo Gregory, Ken Duken, Anatole Taubman

DURATA: 97 Minuti

I Vichinghi film stasera in tv: trama

Un gruppo di predoni vichinghi, cacciati dal proprio regno e in cerca di conquiste per una nuova libertà, guidati dal loro giovane capo Asbjorn, si imbarcano in direzione della costa della Gran Bretagna per saccheggiare Lindisfarne. Ma al largo della Scozia l’esiguo gruppo di Vichinghi fa naufragio a causa di una violenta tempesta che distrugge la loro imbarcazione. I Vichinghi approdano a terra e scoprono, dopo il primo cruento scontro, di essere arrivati nel peggiore dei territori per loro: proprio dietro le linee nemiche. Intrappolati nel territorio nemico comincia per loro una dura lotta contro tutti. L’unica loro possibilità di sopravvivenza è quella di raggiungere la roccaforte vichinga di Danelage e l’ostaggio che hanno catturato si dimostrerà una vera risorsa per il loro scopo.

I Vichinghi film stasera in tv: curiosità

Johan Hegg che interpreta Valli è il cantante degli Amon Amarth, una band death metal svedese.

Lo stesso gruppo è inserito nella colonna sonora con ledue canzoni Deceiver of the Gods e Warriors of the North.

Paradossalmente, gli scenari scozzesi sono stati ricostruiti a Capo di Buona Speranza in Sudafrica.

I Vichinghi streaming

I Vichinghi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Vichinghi film stasera in tv: trailer

