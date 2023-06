NEW AMSTERDAM 5 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento mercoledì 14 giugno 2023. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 5 trama episodi 14 giugno 2023 su Canale 5

New Amsterdam 5 episodio 4 Guarisci te stesso. Max convoca tutti i medici e ordina loro di cancellare ogni impegno e prendersi la giornata libera per dedicarsi alla cura di se stessi. Il dottor Cebo visita la dottoressa Bloom e, a causa del suo sottopeso, le confisca l’Adderal, quindi lei passa la giornata a mangiare cibi calorici per cercare di prendere peso. Nel frattempo si occupa di Alphonse, un uomo con un’ulcera allo stomaco, di alcuni bambini rimasti feriti in un incidente con lo scuolabus e di Aria, una donna in travaglio. Iggy parla con Rylance della disfunzione erettile che ha riscontrato durante un appuntamento, credendo sia dovuto al senso di colpa che prova nei confronti dell’ex marito. Max scopre di avere una massa sul collo, fa la biopsia che fortunatamente risulta negativa. Reynolds scopre di essere affetto da una sindrome e Flores interviene per curarlo. In sala operatoria Reynolds conosce una nuova infermiera. Max convince la dottoressa Wilder a sottoporsi ad un intervento ai polsi per curare il tunnel carpale.

New Amsterdam 5 episodio 5 Manine smaniose. Max contatta il Procuratore Distrettuale e cerca di convincerlo a non procedere contro un’infermiera accusata di aver causato la morte di un paziente per negligenza. Reynolds, da parte sua, cerca di convincere gli inquilini di un condominio in cui si sono verificati diversi casi di avvelenamento ad autotassarsi per mettere a norma l’edifico, che presenta gravissime criticità. Vanessa scopre che Lauren è sobria da tre anni e reagisce malissimo, sentendosi presa in giro. Le rinfaccia inoltre il fatto di averla lasciata sola in balia della madre alcolizzata.

New Amsterdam 5 episodio 6 Mandami un segnale. Casey è tornato dalle ferie, e Bloom, pur ostentando indifferenza, ha portato dei bagel buonissimi per tutti, negando che sia per festeggiare il suo ritorno. Sfortunatamente la crema e’ andata a male e i colleghi si intossicano tranne lei che ha mangiato quelli vegani. In seguito riuscira’ a sfogarsi con Casey e a esternare le sue preoccupazioni per la sorella Vanessa. Max ricovera un’anziana signora, Ana, e il nipote, Raphael, investiti da una macchina vicino all’ospedale, a causa di un incrocio pericoloso non segnalato. Prende a cuore la situazione e si fa aiutare da una pittoresca avvocata, Callie Cruz, che, in tribunale, riuscira’ a ottenere che il Comune venga obbligato a dipingere le strisce e mettere in sicurezza l’incrocio. Ma la burocrazia comunale e’ molto lenta e alla fine saranno Max e Callie, con un gruppo di volontari, a dipingere le strisce.

