Un amore in fondo al mare film stasera in tv 14 giugno: cast, trama, streaming

Un amore in fondo al mare è il film stasera in tv mercoledì 14 giugno 2023 in onda in serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un amore in fondo al mare film stasera in tv: cast

La regia è di Maclain Nelson. Il cast è composto da Hunter King, Beau Mirchoff, Eliza Hayes Maher, Jordan Matlock, Diane Sargent, Brian Connors, Isabelle Du, Marita de Lara, Adam Johnson, Joan Powers.

Un amore in fondo al mare film stasera in tv: trama

Addie sta aiutando sua sorella Kate nell’organizzazione del suo matrimonio che si svolgerà in un lussuosissimo resort, alle Hawaii. Durante una lezione di sup-yoga, Addie perde l’anello che sua nonna Helen le aveva regalato. Simbolo dell’amore incondizionato dei nonni, l’anello è talmente importante per lei che decide di assumere il marinaio e maestro di sub, Jack, per ritrovarlo. Tra i due inizialmente non c’è grande intesa, ma poco alla volta, cominciano a conoscersi meglio e capiscono di avere molto altro in comune.

Un amore in fondo al mare streaming

Un amore in fondo al mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

