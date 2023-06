Chicago Fire 10 trama episodi 22 giugno 2023 su Italia 1

CHICAGO FIRE 10 EPISODI 22 GIUGNO 2023. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 10 trama episodio 18 Quello che c’è dentro di te. La puntata vede protagonista il Capo Boden, che si ritrova coinvolto in una situazione ad alto rischio. Tutto inizia con Boden che, sulla via per la caserma, si ferma in un negozio di alimentari per comprare alcune cose. Purtroppo accade qualcosa di inaspettato. Un uomo, Will Hollander, si schianta con la sua auto nel negozio e, pistola alla mano, prende in ostaggio le persone che si trovano all’interno. Will è ferito e Boden si offre di aiutarlo, cercando di conquistare la sua fiducia. Mentre Hollander racconta la sua triste storia, Boden fa tutto il possibile per tenere sotto controllo la situazione, riuscendo anche a mandare un messaggio alla 51. Come finirà? Riuscirà la squadra a intervenire prima che tutto precipiti? Nel frattempo, Ritter scopre qualcosa su Emma, la sostituta provvisoria di Sylvie. A quanto pare non è mai stata alla Johns Hopkins come ha affermato. Chi è veramente Emma Jacobs?

Chicago Fire 10 trama episodio 19 Finisci ciò che hai iniziato. Questa settimana sotto i riflettori ci finisce Kylie. La ragazza sembra nutrire un interesse per Needles, una nuova recluta. Ma Boden – che la vede ormai come una figlia – e Stella potrebbero avere qualcosa da ridire! Prima che i due entrino in “modalità genitori, lui non va bene per te”… i vigili del fuoco della 51 vengono chiamati a intervenire in una scuola. Il motore di un jet ci è caduto sopra, dando origine a un incendio. La struttura è pericolosamete a rischio e Kidd deve decidere in pochi secondi la soluzione migliore per mettere in sicurezza i ragazzi. Ma la situazione peggiora quando si scopre che un insegnante è stato ferito da una scheggia provocata dall’impatto. E altre schegge sono sparse per l’edificio. Deve essere coinvolta la FAA (Federal Aviation Administration). E qui accade l’impensabile: Severide viene accusato di aver sottratto dalla scena una prova fondamentale! Mentre Kelly viene sottoposto a interrogatorio, Violet deve gestire la sua collega. A quanto pare Emma ha messo in giro voci poco piacevoli, affermando che Violet sia stata vittima di un attacco di panico in servizio. Violet capisce che Emma vuole il suo posto e si rivolge a Boden. L’uomo, però, non può fare nulla. Emma è stata assunta direttamente da Hawkins e questi – considerata il suo coinvolgimento romantico con Violet e i recenti problemi – non può certo esporsi licenziandola…

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

