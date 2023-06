Chicago Med 7 torna stasera in tv mercoledì 22 giugno 2023 in prima serata su Italia 1 la settima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 7 trama episodi 22 giugno 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 trama episodio 9 Un regalo inaspettato. Finale di mezza stagione, è tempo di Natale e, per molti, è tempo di rinnovamento. Iniziamo da Vanessa. Il suo test anti droga è risultato negativo, grazie, ovviamente, a Meggie. La giovane decide di non voler più nascondere il suo rapporto con l’infermiera e, durante la festa di Natale, annuncia a tutti che Maggie è la sua madre biologica. Vanessa riuscirà anche a dimostrare tutto il suo valore seguendo, insieme alla dottoressa Hammer, il caso di Eve Bennett, una ragazza ricoverata in seguito a un collasso. Nel frattempo, mentre Will e il dottor Scott si occupano di una neonata, tra il dottor Marcel e la dottoressa Blake c’è un momento di passione e, dopo un nuovo scontro, il dottor Archer sembra decidersi ad accettare l’aiuto del dottor Charles. Infine, la questione che riguarda la VasCom e il dottor Cooper giunge al punto di non ritorno con l’entrata in scena dell’FBI. Con quali conseguenze?

Chicago Med 7 trama episodi 22 giugno 2023 su Italia 1

Chicago Med 7 trama episodio 10 Nessuna buona azione resta impunita… a Chicago. In seguito allo scandalo Vas-COM, all’arresto del dottor Cooper e della commerciale Jessa, la Goodwin si trova a dover gestire il dottor Randall Shentu, il nuovo Compliance Officer che sembra intenzionato a fare le pulci allo staff dell’ospedale. Nel frattempo, il dottor Marcel e la dottoressa Blake sono alle prese con un caso eticamente complicato. Iniziamo proprio da questo. La Blake sta seguendo da tempo Lawrence, un uomo che 25 anni fa ha donato un suo rene al padre. Ora, purtroppo, è Lawrence che necessita a sua volta di un rene. Il figlio Luke è un donatore compatibile, ma il ragazzo soffre di una grave forma di autismo e non può prendere una decisione consapevole. Nel frattempo, Vanessa si occupa di Claudia, una teenager finita al pronto soccorso a causa di una grave forma di disidratazione, mentre la dottoressa Hammer e il dottor Halstead si occupano di un uomo che sembra mostrare sintomi di Alzheimer precoce.

Chicago Med 7 streaming

Chicago Med 7 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Med: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Med basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoMed, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Med segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Med: link utili