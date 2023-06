La serie tv americana The Cleaning Lady va in onda in chiaro stasera in tv mercoledì 22 giugno 2023 in seconda serata su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Cleaning Lady: trama episodi 22 giugno 2023 su Italia 1

The Cleaning Lady trama stagione 1 episodio 7 Padre nostro che sei a Las Vegas. I problemi coniugali di Thony si amplificano quando Marco comincia a fare domande su come la moglie riesce a garantire i farmaci salvavita al figlio.

The Cleaning Lady: trama episodi 22 giugno 2023 su Italia 1

The Cleaning Lady trama stagione 1 episodio 8 Un covo di gangster. Thony si serve dell’aiuto di Arman per andare in Messico per il trapianto di Luca, ma il piano devia pericolosamente, quando Hayak scopre che Arman gli ha mentito. Thony si ritrova in una situazione disperata, che la costringe a ricorrere alle sue capacità sia di ex medico che di nuovo gangster.

The Cleaning Lady streaming

The Cleaning Lady streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

