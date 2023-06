Chicago P.D. 9 trama episodi 23 giugno 2023 su Italia 1

Chicago P.D. torna stasera in tv venerdì 23 giugno 2023 su Italia 1 con la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 20 Ricordi. L’Intelligence si trova a indagare su un doppio omicidio che porterà a riaprire un vecchio caso mai risolto. Nel frattempo, Kim e Adam affrontano tutti i dubbi riguardo al loro futuro. La puntata inizia con Kim e Adam che parlano con uno psichiatra del trauma subito da Makayla. Al momento la ragazzina sembra stare bene e aver superato la cosa, ma i ricordi potrebbero affiorare in ogni momento e cambiare la situazione. Poco dopo, Kim e Hailey sono sulla scena di un duplice omicidio. Una coppia di anziani è stata uccisa nel letto, la figlia sedata profondamente. La dinamica lascia parecchio perplessa la squadra. Non ci sono segni di effrazione, nella vasca da bagno vengono trovate tracce di cloro. Che cosa è accaduto realmente in quell’appartamento? Facendo alcune ricerche, Kim trova molte somiglianze con un caso di anni prima, mai risolto. All’epoca un ragazzino aveva denunciato la morte dei genitori e e la presenza di una strana vasca da bagno in casa. Alla sua denuncia non era stato dato seguito e, ora, quel ragazzino è un uomo cresciuto sulla trentina. Ha qualcosa a che fare con gli omicidi di oggi?

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 21 Castello di carte. Penultimo episodio della stagione. L’operazione sotto copertura di Anna sta per finire. La donna contatta Hank, l’ultimo incarico che le è stato assegnato da Eskano non la fa stare tranquilla. L’indirizzo le dà sensazioni “strane”, una specie di presentimento. Hank la tranquillizza, il lavoro è ormai alla fine, la squadra sarà presente al gran completo. Quando Anna raggiunge la destinazione, ci trova non una solita cassaforte dove mettere il denaro, ma un’intera stanza piena di contanti. Inaspettatamente, si presenta anche Javier. L’uomo le dice che di lei si fida e che tra pochi giorni insieme avranno un lavoro importante di cui occuparsi. Di cosa si tratta?

Chicago P.D. trama stagione 9 episodio 22 Tu ed io. Finale di stagione. L’operazione dell’Intelligence per incastrare Javier Escano è entrata nella sua fase più delicata. I nostri sembravano essere vicini a chiudere la partita, ma Escano è un passo avanti. A complicare le cose, la decisione di Voight di mentire alla sua informatrice Anna (seppur con l’intento di proteggere lei e l’indagine). Il rapporto di fiducia tra i due si incrina, dando il via a una spirale che si concluderà con tragiche conseguenze. L’episodio si apre riprendendo le fila del racconto interrotto nella puntata precedente. In seguito all’esplosione nel parcheggio, Hailey è rimasta a terra, ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Mentre la detective si trova in ospedale per accertamenti, Hank porta alla stazione di polizia una sconvolta Anna (Carmela Zumbado). La donna è consapevole che Escano sa che ha fatto il doppio gioco. Il che significa solo una cosa: morte certa.

