Fast and Furious film stasera in tv 26 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Fast and Furious è il film stasera in tv lunedì 26 giugno 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fast and Furious film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Cohen. Il cast è composto da Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg, Johnny Strong, Matt Schulze, Ja Rule, Ted Levine.

Fast and Furious film stasera in tv: trama

Di notte per le strade di Los Angeles si svolgono gare clandestine di velocità. Gli amanti di motori e velocità si sfidano sfrecciando su automobili dalle carene fiammanti e con i motori alimentati da protossido di azoto. Il giovane agente Brian O’Conner ha l’incarico di indagare su un clan di rapinatori che trafugano camion in corsa e si infiltra nel mondo delle scommesse legate alle gare clandestine di velocità.

Sotto copertura l’agente entra in contatto con Dominic Toretto, un esperto meccanico di giorno ed eccezionale pilota di notte. Quando Dom gareggia al volante del suo missile da strada riesce a vincere fino a diecimila dollari a gara. È un vero idolo per gli appassionati, come una rock star. Alle sue gare la folla si riversa su strade altrimenti desolate per incitare i propri beniamini, schernire gli avversari e provare un senso di appartenenza. Anche l’agente Brian è stregato da quel mondo ed è desideroso di mettersi alla prova. Proclama con orgoglio di venire dalla strada, ma agli occhi di questa folla è solo un ragazzino.

Dietro al volante della sua potentissima muscle car alimentata a protossido d’azoto, cerca con lo sguardo l’approvazione di Dominic. L’agente O’Connor lo sfida in un duello di accelerazione ma perde la gara. In quel frangente arriva la polizia e Brian riesce a mettere in salvo Dom. Da quel momento per l’agente si aprono tutte le porte di questo mondo anche se alcuni membri della famiglia Toretto non sono bendisposti ad accoglierlo.

Fast and Furious film stasera in tv: curiosità

Rob Cohen, il regista del film, appare in un cameo nel ruolo del ragazzo della pizza.

Durante la scena della corsa tra le auto furono usate ben 1500 auto, con veri piloti professionisti.

Paul Walker ha recitato nei sucessivi capitoli fino al settimo. Il 30 novembre 2013 è morto in un incidente d’auto a Valencia, Santa Clarita, California insieme all’amico Roger Rodas. Stava rientrando dalla partecipazione ad un evento di beneficenza per le popolazioni delle Filippine colpite dal ciclone Yolanda.

Le attrici Michelle Rodriguez e Jordana Brewster presero la patente solo poco prima delle riprese di Fast and Furious.

Fast and Furious streaming

Fast and Furious streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fast and Furious film stasera in tv: trailer

