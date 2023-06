Il concerto LOVE MI ideato da Fedez va in onda stasera in tv martedì 27 giugno 2023 in onda in diretta su Italia 1. Di seguito ecco ospiti, cantanti, scaletta e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

LOVE MI Fedez concerto stasera in tv: cantanti e scaletta

Martedì 27 giugno, a partire dalle ore 19:00, Italia 1 trasmetterà in diretta da Piazza Duomo a Milano LOVE MI, la seconda edizione del grande festival musicale ideato da Fedez con tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore dell’Associazione Andrea Tudisco OdV. La serata evento sarà condotta da Mariasole Pollio e Max Angioni. 30 cantanti si esibiranno nel corso della serata: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. Non mancheranno, inoltre, tante guest star a sorpresa.

LOVE MI Fedez concerto streaming

LOVE MI Fedez concerto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

