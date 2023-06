The Bourne Identity film stasera in tv 27 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

The Bourne Identity film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 15 novembre 2002

GENERE: Azione

ANNO: 2002

REGIA: Doug Liman

CAST: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gabriel Mann, Julia Stiles, Orso Maria Guerrini, Tim Dutton, Denis Braccini, Nicky Naude, Russell Levy, Anthony Green, Katie Thynne, Josh Hamilton, Walt Goggins

DURATA: 119 Minuti

The Bourne Identity film stasera in tv: trama

L’equipaggio di un peschereccio italiano recupera in mare aperto un naufrago. L’uomo ha perso la memoria e non sa neppure il suo nome né tantomeno cosa gli sia accaduto. È quasi moribondo ed è ferito gravementi da colpi di arma da fuoco alla schiena. Su una delle sue gambe è impresso un numero (quello che si dimostrerà essere un conto in una banca svizzera). Lo sconosciuto dimostra però di avere delle straordinarie capacità con le lingue e di essere stato sicuramente addestrato nei combattimenti e nell’autodifesa.

L’uomo disorientato e diffidente cerca in ogni modo di scoprire la propria identità e il motivo per cui la sua vita sembra essere così pericolosa. In una cassetta di sicurezza a Zurigo, l’uomo trova numerosi passaporti, una notevole quantità di denaro contante, una pistola automatica e un nome: Jason Bourne, un americano residente a Parigi. Decide allora di andare a Parigi per cercare di sapere di più su quel nome e forse di sé. Ma qualcuno della Cia sa benissimo chi è lo smemorato, e preferirebbe decisamente vederlo morto…

The Bourne Identity film stasera in tv: curiosità

La pellicola è ispirata al best seller internazionale Un nome senza volto di Robert Ludlum del 1980.

Il film è il primo di una serie che comprende The Bourne Supremacy (2004), The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo (2007) e Jason Bourne (2016).

The Bourne Identity streaming

The Bourne Identity streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Bourne Identity film stasera in tv: trailer

