Diversity Media Award 2023: la serata

Tornano sabato 1 luglio in seconda serata su Rai 1, con la conduzione di Matilda De Angelis e Alberto Boubakar Malanchino, i Diversity Media Awards, i riconoscimenti ideati e promossi dalla Fondazione Diversity che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti nel corso dell’anno precedente per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, età e generazioni, etnia, disabilità, aspetto fisico. Una serata-evento benefica al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, ricca di racconti e performance, che vedrà sul palco le esibizioni musicali di Roberto Vecchioni, gIANMARIA, Camilla Magli e tanti ospiti tra cui Serena Bortone, Diego Passoni, Immanuel Casto, Elena Di Cioccio, la stand up comedian Annagaia Marchioro, la cantautrice e attrice KAZE, le attiviste iraniane Yasaman e Nastaran Rezaee, la giovane autrice Margherita Fiengo, la compagnia di danza Liberi Di accompagnata dalla Zurawski Band, e i vincitori e vincitrici delle varie categorie, che ritireranno il premio davanti a un ricco parterre composto da personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, dei social e dell’attivismo digitale.

Diversity Media Award 2023: ospiti

Tra gli ospiti dell’evento, nominati nelle varie categorie: Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Chiara Bersani, Benedetta Rossi, Fabio Canino, Tecla Insolia, Valentina Bertani e tantissimi volti dal mondo dei social e dell’attivismo digitale tra cui Aida Diouf Mbengue, Nadia Lauricella, Carolina Capria e molti altri. A raccontare la serata dal D-Rainbow Carpet, le interviste di Rossella Migliaccio ai tanti personaggi e amici presenti.

Diversity Media Award 2023: orari e dove vedere la diretta

Sarà possibile seguire i Diversity Media Award 2023 stasera in tv sabato 1 luglio 2023 a partire dalle 23:10 su Rai 1. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata alla cerimonia.

Diversity Media Award streaming

