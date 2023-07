No Problem film stasera in tv 1 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

No Problem è il film stasera in tv sabato 1 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. La commedia è diretta e interpretata da Vincenzo Salemme con Sergio e Giorgio Panariello. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

No Problem film stasera in tv: cast

USCITO IL: 10 ottobre 2008

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Vincenzo Salemme

CAST: Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Sergio Rubini, Aylin Prandi

DURATA: 98 Minuti

No Problem film stasera in tv: trama

Arturo Cremisi impersona il padre ideale di una fortunata serie televisiva dal titolo “Un bambino a metà”. L’altro protagonista è il biondo Federico. Nella serie tra padre e figlio, un amore sconfinato. Nella realtà un’aperta e dichiarata competizione. A curare la carriera di Federico è la madre Barbara, press agent di ferro, con conoscenze importanti nelle stanze del comando. Rapporti e vita sul set sono tutt’altro che facili. Un giorno nella vita di Arturo entra in scena Mirko, sei anni, minuto, capelli scuri, uno sguardo impaurito, quasi implorante. Una famiglia allo sfascio alle spalle, un padre morto, una madre giovane bella e ribelle, Antonio, uno zio squinternato. Finzione e realtà si confondono al punto che Mirko, per una sorta di transfert, sceglie Arturo come suo padre. Una situazione che trascinerà Arturo in una spirale di eventi sempre più paradossali ed esilaranti.

No Problem film stasera in tv: curiosità

In tutti i film diretti da Vincenzo Salemme è presente nel cast Maurizio Casagrande , tranne in questo e in altri due, ossia SMS – Sotto mentite spoglie e Se mi lasci non vale.

No Problem streaming

No Problem streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

No Problem film stasera in tv: trailer

