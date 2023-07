Musicultura 2023 dove vedere in tv su Rai 2 e streaming

Musicultura 2023 va in onda stasera in tv giovedì 6 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rai 2. Il Festival della Canzone Popolare e d’Autore è condotto da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico. Ecco di seguito dove vedere lo spettacolo in tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Musicultura 2022 dove vedere in tv su Rai 2

La Finale di Musicultura 2023 andrà in onda giovedì 6 luglio in seconda serata su Rai 2 a partire dalle ore 23:50. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai2, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si fosse perso la serata o volesse rivederle, verrà messe in replica in streaming gratuito nel sito ufficiale Raiplay.

Musicultura 2023 streaming

Musicultura 2023 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili