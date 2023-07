Il cattivo poeta film stasera in tv 7 luglio: cast, trama, streaming

Il cattivo poeta è il film stasera in tv venerdì 3 luglio 2023 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il cattivo poeta film stasera in tv: cast

La regia è di Gianluca Jodice. Il cast è composto da Sergio Castellitto, Tommaso Ragno, Paolo Graziosi, Lino Musella, Massimiliano Rossi, Francesco Patané, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi, Elena Bucci.

Il cattivo poeta film stasera in tv: trama

La vita di un personaggio apparentemente secondario della storia italiana, Giovanni Comini. Nel 1936 è stato appena promosso federale, il più giovane che l’Italia possa vantare, per volere del suo mentore, Achille Starace, segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele d’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere perché il Vate, il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler. Ma al Vittoriale, il disegno politico di cui Comini è solo un piccolo esecutore inizierà a perdere i suoi solidi contorni e il giovane federale, diviso tra la fedeltà al Partito e la fascinazione per il poeta, finirà per mettere in serio pericolo la sua lanciata carriera.

Il cattivo poeta film stasera in tv: trailer

Il cattivo poeta streaming

Il cattivo poeta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

