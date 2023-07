Law & Order Organized Crime 2 trama episodi 7 luglio 2023 su Italia 1

La serie tv Law & Order Organized Crime 2 arriva stasera in tv venerdì 7 luglio 2023 in onda in seconda serata di Italia 1 con la seconda stagione per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Law & Order Organized Crime Unit trama stagione 2 episodio 7 L’imbroglione senza nome. A Reggie Bogdani viene proposto un accordo. Testimoniare di fronte al Grand Jury contro Kosta, in cambio di una nuova vita sotto protezione per lui e la madre. Dapprima fa ostruzionismo ma quando scopre che Eddie Wagner e’ un agente, vede la madre in centrale, e sente la registrazione di Kosta e Albi che lo vogliono morto, cede.Anche Edmund Ross e’ pronto a testimoniare ma, prima di comparire davanti al Grand Jury, viene trovato impiccato in cella. Questa morte sospetta, insieme alle tante prove raccolte da Stabler durante l’indagine, convince il Grand Jury a emettere le accuse contro Jon Kosta, Albi Briscu e 17 altri membri della Kosta Organization.

Law & Order Organized Crime trama stagione 2 episodio 8 Cenere alla cenere. La polizia fa irruzione in palestra e trova il cadavere della dattilografa del tribunale, scoprendo la fonte della fuga di notizie. Albi e Kosta fuggono ma vengono catturati dopo un lungo inseguimento. Agnes viene arrestata per aver messo in guardia suo fratello sull’imminente intervento della polizia e Reggie e’ costretto a partire da solo per la sua nuova vita sotto protezione. Stabler deve affrontare il disprezzo dei membri della K-O, dopo essersi rivelato nella sua vera identita’, a cui deve dire addio, per tornare a vivere la sua vita normale con la sua famiglia.

Law & Order Organized Crime 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

