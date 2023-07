Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 8 luglio: anticipazioni e streaming

Dynasties II L’avventura della Vita è il documentario della BBC in onda stasera in tv sabato 8 luglio 2023 in prima serata su Rete 4. Scopri anticipazioni e dove vederlo in streaming.

Dynasties II L’avventura della Vita stasera in tv 8 luglio: anticipazioni

Sabato 8 luglio, in prima serata su retequattro, va in onda il primo appuntamento con il documentario-evento firmato BBC “Dynasties”. Il documentario BBC racconta alcune specie animali, in pericolo o in via di estinzione, note per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, una famiglia forte equivale a potere e, col potere, si consolidano le dinastie. Realizzata con mezzi e professionalità straordinarie, la serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni dei protagonisti più iconici del mondo animale, raccontandone nascita, crescita e battaglie per la sopravvivenza. Un’autentica immersione nella natura selvaggia, dove si narrano momenti di puro amore, circostanze commoventi, separazioni strazianti e leader che tentano di mantenere o creare dinastie forti, per le generazioni future. Protagonisti della pluripremiata serie, scimpanzè, pinguini imperatore, licaoni, tigri, leoni, elefanti, puma, ghepardi, macachi, iene e suricati.

Dynasties L’avventura della Vita streaming

Dynasties L’avventura della Vita streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

