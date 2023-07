Ti presento Sofia film stasera in tv 11 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Ti presento Sofia è il film stasera in tv martedì 11 luglio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ti presento Sofia film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Guido Chiesa

CAST: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino, Bob Messini

DURATA: 98 Minuti

Ti presento Sofia film stasera in tv: trama

Gabriele (Fabio De Luigi), ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno nella vita di Gabriele ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un’amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.

Ti presento Sofia recensione

E’ una classica commedia di situazione, piacevole, simpatica e fresca anche se è priva di eclatanti novità. Affronta in maniera delicata anche qualche tema più impegnativo come quello della famiglia cosiddetta ” allargata “. Il risvolto drammatico fa riflettere e guardare gli eventi sotto una lente differente. La piacevolezza di questo lavoro cinematografico sta anche nella buona performance di tutti gli attori del cast. In primis emergono le doti interpretative di De Luigi e Ramazzotti. Ha impressionato la spontaneità della piccola debuttante Caterina Sbaraglia, mentre Shel Shapiro mostra il suo talento ed il suo carisma di grande attore interpretando con ironia il padre poco presente e il nonno affascinante e creativo. Ti presento Sofia centra il proprio obiettivo di essere una commedia sentimentale e divertente adatta a tutta la famiglia.

Ti presento Sofia film al cinema: curiosità

Ti presento Sofia streaming

Ti presento Sofia film stasera in tv: trailer

