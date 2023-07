Il sapore del successo film stasera in tv 12 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Il sapore del successo è il film stasera in tv mercoledì 12 luglio 2023 in onda in prima serata su Rai 1.La regia è di John Wells mentre tra gli interpreti troviamo Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy. La trama racconta di uno chef caduto in disgrazia che chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il sapore del successo film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico, Commedia, Sentimentale

ANNO: 2015

REGIA: John Wells

CAST: Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James, Matthew Rhys

DURATA: 101 Minuti

Il sapore del successo film stasera in tv: trama

Lo chef Adam Jones è una rockstar dei fornelli: due stelle Michelin e pessime abitudini. Famoso in tutta Parigi per l’improvvisazione estrema, è alla continua ricerca di nuove creazioni per dare ai suoi ospiti esplosioni di gusto indicibili. Ma Adam Jones proprio quando raggiunge il top distrugge la sua carriera indulgendo nelle droghe, nel sesso e non tenendo a freno il suo caratteraccio. Dopo aver espiato le sue colpe strofinando un milione di ostriche sotto i rubinetti della Louisiana, torna a Londra, determinato a rimettersi al timone di una cucina d’eccellenza e a guadagnare la tanto ambita terza stella Michelin.

Il sapore del successo film stasera in tv: curiosità

Il film è scritto da Steven Knight su una storia di Michael Kalesniko.

David Fincher inizialmente nel 2008 doveva essere il regista del film, mentre per il protagonista la produzione aveva pensato a Keanu Reeves. Fincher lasciò il progetto nel 2010. Doveva essere sostituito nel 2013 da Derek Cianfrance. Ma anche quest’ultimo ha lasciato il film. Infine fu scelto alla regia John Wells.

Tra i cuochi ci sono come comparse veri chef che hanno messo sotto pressione gli attori. Bradley Cooper ha dichiarato che le scene in cucina sono state girate dagli stessi attori con tutti i rischi di una vera cucina, tra cui fuochi e coltelli affilati.

Alcuni rinomati chef mondiali come Gordon Ramsay, Marco Pierre White, Marcus Wareing e Clare Smyth hanno dato l’ispirazione per il personaggio di Bradley Cooper.

Bradley Cooper ha interpretato già un cuoco nella serie tv Kitchen Confidential del 2005.

Bradley Cooper e Sienna Miller hanno lavorato insieme nel film di Clint Eastwood, American Sniper.

Il costo del film è stato circa di 20milioni di dollari.

Il set era a The Langham Hotel (Londra), Blythe House (Londra), Al Enam Restaurant (Londra) e a New Orleans.

Il sapore del successo streaming

Il sapore del successo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il sapore del successo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/UoOYr-5Hd74

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili