Viaggio in Paradiso film stasera in tv 13 luglio: cast, trama, streaming

Viaggio in Paradiso è il film stasera in tv giovedì 13 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Viaggio in Paradiso film stasera in tv: cast

La regia è di Adrian Grunberg. Il cast è composto da Mel Gibson, Peter Stormare, Scott Cohen, Bob Gunton, Dean Norris, Patrick Bauchau, Stephanie Lemelin, Gustavo Sánchez Parra, Sofía Sisniega.

Viaggio in Paradiso film stasera in tv: trama

Driver (Mel Gibson) è un noto criminale ricercato. Un giorno, dopo una rocambolesca rapina, mentre cerca di superare il confine con il Messico a bordo di un auto piena di una grossa quantità di denaro rubato, viene arrestato dalla polizia e rinchiuso nell’infernale prigione di El Pueblito, dove vengono relegati i peggiori criminali, spacciatori e efferati assassini. Driver in quell’ambiente dove tutto è corruzione, violenza, droga, alcol e abusi sessuali, impara non solo la legge della sopravvivenza, ma anche quella della legalità grazie a un bambino di nove anni. Il ragazzino vive infatti chiuso in carcere a causa del suo rarissimo gruppo sanguigno, utilizzato per fare cicliche trasfusioni al pericoloso malvivente chiamato Javi, in attesa di trapianto del fegato.

Viaggio in Paradiso streaming

Viaggio in Paradiso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Viaggio in Paradiso film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili