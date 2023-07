Chicago P.D. 10 torna stasera in tv venerdì 14 luglio 2023 su Italia 1 con la decima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 10 trama episodi 14 luglio 2023 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 5 Nuvola rosa. L’episodio tratta un tema molto delicato, quello del traffico sessuale, e vede protagonista Hailey, messa per la prima volta in primo piano dopo l’addio di Jay. Tutto inizia proprio con la detective Upton che cerca di dimenticare i propri problemi personali tuffandosi nel lavoro. Durante un turno extra, Hailey trova, all’interno di una fabbrica, una ragazza legata. Cerca di liberarla ma qualcuno la colpisce alla testa e perde conoscenza. Una volta rinvenuta, ritrovata da un agente di pattuglia, Upton torna in centrale, decisa a venire a capo di quanto accaduto, decisa a fare di tutto per salvare la misteriosa ragazza. Senza altri indizi o informazioni, l’Intelligence, partendo da zero, inizia a controllare tutti i video di sorveglianza della zona delle 36 ore precedenti. Individuano, così, un uomo bianco che porta la giovane nel luogo dove Hailey l’ha trovata. Ulteriori indizi, conducono i nostri in una casa di spaccio nelle vicinanze, dove si ritrovano faccia a faccia con Sean, il figlio del comandante Patrick O’Neal…

Chicago P.D. 10 trama episodi 14 luglio 2023 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 6 Empatia. L’episodio ruota attorno alla figura di Atwater. Tutto ha inizio quando Kevin e Torres rispondono a una chiamata per furto d’auto. Purtroppo il proprietario perde la vita, spirando proprio tra le braccia di Atwater, dopo essere stato trascinato per miglia. L’Intelligence ha pochi spunti per iniziare l’indagine, ma quei pochi portano la squadra alla casa di un uomo facoltoso nella zona di Lakeview. Quando arrivano ci sono tre tizi coinvolti in una rissa. Uno scappa, gli altri due, il più anziano di colore, il più giovane un teenager bianco, provano a loro volta a fuggire ma vengono messi spalle al muro da Atwater in un vicolo cieco. Il fuggitivo più anziano inizia a fare un video con il cellulare per immortalare, a suo dire, l’ennesimo “atto di violenza della polizia di Chicago”. Kevin cerca di far calmare gli animi, ma il ragazzino, evidentemente manipolato dall’altro, ci si mette di mezzo. Kevin è costretto a sparare. Il giovane, che si scoprirà essere Johnny Chaffey, figlio di un uomo facoltoso della città, purtroppo morirà in ospedale. E per Atwater non sarà facile né accettare quella morte assurda, né uscire da una situazione a dir poco spinosa.

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili