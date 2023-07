Judas and the Black Messiah film stasera in tv: cast, trama, streaming

Judas and the Black Messiah è il film stasera in tv venerdì 14 luglio 2023 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Judas and the Black Messiah film stasera in tv: cast

La regia è di Shaka King. Il cast è composto da Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Martin Sheen, Algee Smith, Terayle Hill, Jermaine Fowler, Dominique Thorne, Lil Rel Howery, Amari Cheatom, Caleb Eberhardt, Robert Longstreet, Darrell Britt-Gibson.

Judas and the Black Messiah film stasera in tv: trama

Diverse sono state le proteste che hanno caratterizzato il 1968, tra queste ci sono anche quelle del movimento per i diritti civili degli afroamericani. È proprio in questo delicato frangente storico che è ambientato il film diretto da Shaka King. Protagonista della storia sono Fred Hampton, giovane capo e carismatico leader del gruppo Black Panther dell’Illinois, e il fatidico tradimento da parte di William O’Neal. In seguito alle ingiustificate violenze, il gruppo è schierato contro la polizia tanto che, ben presto, Hampton inizia ad essere considerato una minaccia da parte dell’FBI. Così, entra in gioco William O’Neal, informatore dei federali incaricato di tenere d’occhio Fred Hampton. O’Neal non è un vero e proprio agente, ladro di professione ha avuto diversi problemi con la legge ma l’FBI è pronta a cancellare ogni accusa in cambio di informazioni. Nonostante viva nella costante ansia di essere scoperto, la carriera di O’Neal tra i Black Panthers è in rapida ascesa così come il conflitto interno che lo vede dibattersi tra il fascino e la causa di Fred Hampton e l’offerta da parte dell’FBI di evitare il carcere.

Judas and the Black Messiah streaming

Judas and the Black Messiah streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Judas and the Black Messiah film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili