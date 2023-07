Law & Order Organized Crime 2 trama episodi 14 luglio 2023 su Italia 1

La serie tv Law & Order Organized Crime 2 arriva stasera in tv venerdì 14 luglio 2023 in onda in seconda serata di Italia 1 con la seconda stagione per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Law & Order Organized Crime 2 trama 14 luglio 2023 su Italia 1

Law & Order Organized Crime Unit trama stagione 2 episodio 9 L’episodio di Natale. Eli viene accusato dell’omicidio di una ragazza, con cui ha passato la notte, tra alcool e pasticche. Olivia aiuta Stabler a venire a capo della vicenda e a dimostrare che il ragazzo è stato incastrato. La revisione del processo viene respinta e Wheatley torna da essere un uomo libero.

Law & Order Organized Crime 2 streaming

Law & Order Organized Crime 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

