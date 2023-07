Che Todd ci aiuti trama episodi 17 luglio 2023 su Rai 2

Che Todd ci aiuti è la serie tv legal drama in onda stasera in tv lunedì 17 luglio 2023 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Che Todd ci aiuti trama episodio 1 Il metodo Todd. Todd, un investigatore privato scapestrato che ha perso la licenza, e sua madre Margaret, un brillante avvocato, hanno un rapporto alquanto conflittuale. Una sera però, il marito di Margaret, Harry, scompare nel nulla, e la donna teme che si sia suicidato. Todd, invece, è convinto che questo sia solo ciò che Harry vuol far credere, ed è deciso a ritrovarlo. Il modo in cui Todd porta avanti la sua indagine personale sul patrigno, fa capire a Margaret che il figlio ha un vero talento per il suo lavoro, tanto da decidere di assumerlo temporaneamente come investigatore nel proprio studio legale.

Che Todd ci aiuti trama episodio 2 Il secondo del secondo. Contrariato, Todd prende possesso dello sgabuzzino che gli hanno trovato come ufficio nello studio legale dove lavora Margaret. Convinto di essere tornato in pista è pronto ad affrontare casi importanti, ma la madre gli affida invece un caso di poco conto. Nel frattempo lei deve assistere il sindaco finito in uno scandalo a sfondo sessuale. Ad accusarlo è una donna che si chiama Lexy. Todd però non riesce a stare fuori da questo caso e va persino a casa dell’accusatrice per cercare indizi, solo che una volta arrivato da lei la trova morta.

Che Todd ci aiuti trama episodio 3 Tante seconde opportunità. A una festa Todd ritrova Brian, un suo vecchio amico di scuola, il quale gli racconta dei suoi guai con la giustizia e che rischia di finire in prigione per un reato di poco conto. Todd decide di farlo aiutare dalla madre, la quale conoscendo Brian in un primo rifiuta ma poi accetta di difenderlo. Riesce a fargli avere una pena lieve, ma Brian poco dopo viene arrestato di nuovo per rapina. L’unico a crederlo innocente e Todd, che farà di tutto per dimostrarlo.

Che Todd ci aiuti streaming

Che Todd ci aiuti streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

