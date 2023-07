Ocean’s Thirteen film stasera in tv 18 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Ocean’s Thirteen è il film stasera in tv martedì 18 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ocean’s Thirteen film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 8 giugno 2007

GENERE: Azione

ANNO: 2007

REGIA: Steven Soderbergh

CAST: George Clooney, Ellen Barkin, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin, Carl Reiner, Elliott Gould, Al Pacino, Michael Mantell, Eddie Izzard, Scott L. Schwartz, Luis Chávez, Sean Lake

DURATA: 122 Minuti

Ocean’s Thirteen film stasera in tv: trama

Willie Bank e’ un losco uomo d’affari responsabile del fallimento di Reuben. Il gruppo di ladri capitanati da Danny Ocean non puo’ certo lasciare il vecchio amico solo in un momento cosi’ difficile; decide di architettare l’ennesimo, mirabolante piano per rovinare Bank.

Reuben Tishkoff, grande amico di Danny Ocean, ha subito un infarto a causa del tradimento operato da Willy Bank, un losco uomo d’affari responsabile del fallimento di Reuben. Willy Bank dopo aver ottenuto un grande successo e dopo aver vinto numerosi premi per la sua catena di Hotel, ora vuole aprire un nuovo casinò a Las Vegas. Ocean non può certo lasciare il vecchio amico Reuben solo in un momento così difficile e decide di ricostituire la vecchia banda a cui si aggiunge un vecchio nemico interessato ad entrare in gioco: Terry Benedict. Ocean vuole vendicare il suo amico e architetta l’ennesimo, mirabolante piano per rovinare Bank.

Ocean’s Thirteen film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo capitolo della saga su Danny Ocean dopo Ocean’s Eleven e Ocean’s Twelve.

Il film è stato presentato fuori concorso al 60º Festival di Cannes nel maggio del 2007.

La cantante Celine Dion è presente in un cameo dove interpreta se stessa.

Il 26 luglio 2018 esce al cinema Ocean’s 8, reboot del franchise tutto al femminile con Sandra Bullock.

Ocean’s Thirteen streaming

Ocean’s Thirteen streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ocean’s Thirteen film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili