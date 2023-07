City of Crime film stasera in tv 19 luglio: cast, trama, streaming

City of Crime è il film stasera in tv mercoledì 19 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

City of Crime film stasera in tv: cast

La regia è di Brian Kirk. Il cast è composto da Chadwick Boseman, Taylor Kitsch, Sienna Miller, J.K. Simmons, Keith David, Stephan James, Victoria Cartagena, Gary Carr, Jamie Neumann, Alexander Siddig, Christian Isaiah, Louis Cancelmi.

City of Crime film stasera in tv: trama

Andre Davis (Chadwick Boseman) è un detective con la scomoda fama del “grilletto facile”, cresciuto con un trauma: la morte di suo padre, a sua volta un poliziotto, ucciso durante un’operazione quando lui era bambino. E parte da un altro, stavolta duplice, omicidio, la vicenda attorno al quale ruota il film: una notte, a New York, due criminali entrano in un ristorante per rubare un carico di cocaina, trovandone molta più del previsto, ma l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine manda all’aria i loro piani inducendoli a far fuoco. Le vittime della sparatoria sono due agenti e da quel momento parte una vera e propria caccia all’uomo nei confronti dei due assassini: Ray Jackson, reduce delle guerre in Medio Oriente, e Michael Trujillo, congedato con disonore, ma per motivi con cui non è difficile empatizzare. Un’agente della narcotici, Frankie Burns, viene affiancata ad Andre Davis che, ricordando quanto accaduto al padre, prende la vicenda molto a cuore scoprendo anche una gigantesca cospirazione: durante la notte, così, il confine tra inseguito e inseguitori diventa sempre più labile e, mentre le ricerche s’intensificano per evitare che i killer fuggano da Manhattan, tutti i ventuno ponti dell’isola, vengono chiusi per la prima volta nella storia della città per impedire ogni possibile entrata o uscita. La corsa contro il tempo dimostrerà che Andre non è mosso da sete di vendetta e vuole solo arrivare alla verità anziché fare giustizia sommaria.

City of Crime streaming

City of Crime streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

City of Crime film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili