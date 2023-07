Partita del Cuore per la Romagna dove vedere la diretta in tv e streaming

La Partita del Cuore per la Romagna va in onda stasera in tv giovedì 20 luglio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Scopri tutte le info, orari e come seguire la diretta tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Partita del Cuore per la Romagna dove vedere la diretta in tv

L’evento sportivo e di beneficenza La Partita del Cuore per la Romagna 2023 andrà in onda in giovedì 20 luglio 2023 in prima serata su Italia 1. In televisione potremo vedere il match su su Italia 1 a partire dalle ore 21:25. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/italia1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Partita del Cuore per la Romagna streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta della Partita del Cuore per la Romagna anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere cliccando sulla dicitura Italia 1.

La Partita del Cuore per la Romagna: squadre, calciatori e ospiti

A sfidarsi a scopo benefico saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, il Golden Team per la Romagna, allenata dal grande Arrigo Sacchi. L’evento, condotto da Veronica Ruggeri, con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi, andrà in onda, in diretta, dallo stadio Romeo Neri di Rimini. La telecronaca della partita, che si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e avrà regole speciali inserite a sorpresa per influenzare il risultato finale, sarà affidata alla coppia delle voci di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari che scenderanno anche in campo. A bordo campo Monica Bertini raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti commenteranno le varie fasi della gara.

Molte le sorprese che renderanno la serata speciale, a partire dalla presenza di Orietta Berti e Fabio Rovazzi, nuova irresistibile coppia musicale dell’estate 2023.

La Partita del Cuore per la Romagna: squadre, calciatori e ospiti

Tra i giocatori del Golden Team per la Romagna: Max Angioni, Pierpaolo Petrelli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Roberto Lipari, Dj Ringo, Andrea Pisani, Francesco Oppini, Nicolò De Devitiis, Filippo Roma, Marco Bazzoni, Antonio Casanova, Andrea Agresti, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari. La Nazionale Cantanti, sotto la guida del mister Sebastiano Rossi, e del direttore tecnico Sandro Giacobbe, schiererà tra gli altri il tridente composto dal presidente e capitano Enrico Ruggeri, dal vicepresidente e terzino sinistro Paolo Vallesi e da Bugo. A sostenere il reparto “attacco” il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Leo Gassman, Il Tre, Ludwig e ancora Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, Benji, Boro Boro, Bugo, Cricca, Crytical, Dani Faiv, Deddy, Gianmaria, Moreno Il Biondo, Niveo, Oskar degli Statuto, Rhove, Sergej, Shade, Piccolo G, Alessandro Coli, Virginio, Enea Bastianini e Tommy Cassissa.

La Partita del Cuore per la Romagna sui social

L’evento benefico sarà sicuramente trend topic nei social. Per commentare in live tutto ciò che accade durante la partita e non solo, basta seguire l’hashtag ufficiale #PartitaDelCuoreperlaRomagna. Per essere sempre aggiornato su La Partita del Cuore per la Romagna segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

La Partita del Cuoreper la Romagna: link utili