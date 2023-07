Che Todd ci aiuti trama episodi 24 luglio 2023 su Rai 2

Che Todd ci aiuti è la serie tv legal drama in onda stasera in tv lunedì 24 luglio 2023 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Che Todd ci aiuti trama episodio 5 Chi sbaglia paga. Un atleta, orgoglio di Portland e medaglia d’oro olimpica, a causa di un incidente aereo perde la gamba. La compagnia aerea non vuole assumersi la responsabilità di quanto accaduto, definendo l’incidente aereo non dipendente da errori umani o difetti dell’aereo. A difenderlo ci pensa Margaret, la quale insieme a Todd scoprirà un piano ancora più grave che il CEO della compagnia aerea intende attuare.

Che Todd ci aiuti trama episodio 6 É solo apparenza. Margaret decide di voler diventare membro di una fondazione che si occupa della conservazione degli edifici storici di Portland. Durante l’incontro con le responsabili difende una cameriera, Judy, dai soprusi erbali di una delle responsabili. La stessa cameriera, però, poco dopo viene arrestata e condotta in carcere per traffico di eroina. Margaret è convinta che Judy non abbia colpe e decide di difenderla.

Che Todd ci aiuti trama episodio 7 Che il podcast ci aiuti. Un caso di 13 prima perseguita moralmente Margaret, che, all’epoca, non riuscì a far assolvere una donna, Antonia Suarez, per un omicidio che non aveva commesso. Da quel momento la donna si trova ingiustamente in carcere. Ora, grazie all’aiuto di una ragazza di nome Lea che conduce un podcast sui casi anomali della polizia, spera di ottenere dal pubblico delle informazioni che le consentirebbero di far riaprire il processo e scagionare Antonia.

Che Todd ci aiuti streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai.

