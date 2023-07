7 ore per farti innamorare film stasera in tv 25 luglio: cast, trama, streaming

7 ore per farti innamorare è il film stasera in tv martedì 25 luglio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

7 ore per farti innamorare film stasera in tv: cast

La regia è di Giampaolo Morelli. Il cast è composto da Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo, Cinzia Mirabella.

7 ore per farti innamorare film stasera in tv: trama

Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio, interpretato dallo stesso Morelli, è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Ma quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia lo lascia per il suo capo Alfonso, il protagonista si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Così, deciso a riconquistare la sua ex, andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?

7 ore per farti innamorare streaming

7 ore per farti innamorare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

7 ore per farti innamorare film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili