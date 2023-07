Il Monaco film stasera in tv 27 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Monaco è il film stasera in tv giovedì 27 luglio 2023 in onda in seconda serata su Rai 4. La pellicola diretta da Dominik Moll ha come protagonisti Vincent Cassel, Deborah Francois, Sergi Lopez. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Monaco film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Le moine

GENERE: Thriller

ANNO: 2011

REGIA: Dominik Moll

CAST: Vincent Cassel, Deborah Francois, Sergi Lopez

DURATA: 101 Minuti

Il Monaco film stasera in tv: trama

Madrid, nel XVII secolo. Abbandonato alle porte di un monastero, Ambrosio è stato allevato dai frati cappuccini. Dopo essere diventato lui stesso frate, diventa un predicatore esempio di virtù. I suoi sermoni attirano folle e tutti lo ammirano per il suo estremo rigore. Ma i monaco non è così al sicuro da qualsiasi tentazione. Ambrosio viene messo in crisi dal novizio Valerio, la cui maschera di cera nasconde molti inquietanti segreti.

Il Monaco film stasera in tv: curiosità

Il film è un adattamento dal romanzo omonimo, un classico della letteratura gotica scritto da Matthew Gregory Lewis nel 1796.

Il libro del settecento fu portato sul grande schermo per la prima volta negli anni Settanta con la sceneggiatura di Buñuel.

Il Monaco streaming

Il Monaco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Monaco film stasera in tv: trailer

