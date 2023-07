Chicago P.D. 10 trama episodi 28 luglio 2023 su Italia 1

Chicago P.D. 10 torna stasera in tv venerdì 28 luglio 2023 su Italia 1 con la decima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 9 L’onere della prova. La puntata pone finalmente un punto al caso Sean O’Neal, il figlio del Capo della polizia accusato di omicidio plurimo, stupro e traffico sessuale. Il finale, però, potrebbe non essere come ci aspetteremmo. E probabilmente non regalerà a Hailey la pace che tanto sta cercando. Nonostante il Capo Patrick O’Neal abbia cercato di negare, per tutto questo tempo, che il figlio potesse essere responsabile di crimini così orrendi, le prove si stanno accumulando inesorabilmente. Voight conduce O’Neal nel luogo in cui Sean era solito strangolare e abbandonare le sue vittime. Ma, anche di fronte all’evidenza, un padre cosa può fare? Patrick decide di assumere un legale per il figlio. E’ evidente che le sue emozioni stanno iniziando a compromettere i rapporti con l’Intelligence. Ma per Hailey quella che dovrebbe essere la luce in fondo al tunnel, la chiusura di un caso che l’ha fin da subito letteralmente ossessionata, potrebbe rivelarsi un’atroce beffa e lasciare scoperto, senza più alibi, il dolore che la sta divorando dentro.

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 10 Questo lavoro. Una serie di brutali rapine porta la squadra di Voight a collaborare con il detective Borkowski, un vecchio amico di Ruzek. Le cose si complicano quando Torres e Borkowski si scontrano su come portare avanti le indagini. Tutto ha inizio una sera, Adam sta accompagnando Dante a casa dopo una serata a poker, quando i due rispondono a una chiamata per un’invasione domestica. Trovano due persone legate all’interno della loro casa. Non è un caso isolato. Negli ultimi tempi, due uomini, che indossano sempre una maschera e guidano un SUV grigio, stanno terrorizzando la città, irrompendo nelle case (quando i proprietari sono presenti), rubando, saccheggiando e violentando le mogli. Adam e Dante si trovano a collaborara con Borkowski, il detective che sta seguendo il caso, una vecchia conoscenza di Ruzek.

