Law & Order Organized Crime 2 trama episodi 28 luglio 2023 su Italia 1

La serie tv Law & Order Organized Crime 2 arriva stasera in tv venerdì 28 luglio 2023 in onda in seconda serata di Italia 1 con la seconda stagione per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Law & Order Organized Crime Unit trama stagione 2 episodio 12 Come Iago per Otello. Accanto all’edificio da cui sono fuggiti in elicottero Wheatley e McClane, sorge il Quartext Data Center. Una struttura estremamente sicura, ideata per raccogliere e proteggere tutti i dati del sistema finanziario globale. Jet insinua il dubbio che durante il black out, un hacker esperto come McClane si sia introdotto nei sistemi del Quartext senza difficoltà.

Law & Order Organized Crime Unit trama stagione 2 episodio 13 Come la Hubris per Edipo. La task force deve intervenire per bloccare la terribile minaccia di Wheatley, che sfruttando con l’intimidazione l’influenza di McLane in rete, piazza cinque bombe in cinque punti nevralgici di New York. In realtà, questa è solo una mossa per distogliere le forze dell’ordine dal suo reale obiettivo. Prendere in ostaggio la città, privandola della corrente elettrica.

Law & Order Organized Crime 2 streaming

Law & Order Organized Crime 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

