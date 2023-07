Scuola di Polizia film stasera in tv 29 luglio: cast, trama, streaming

Scuola di Polizia è il film stasera in tv sabato 29 luglio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scuola di Polizia film stasera in tv: cast

La regia è di Hugh Wilson. Il cast è composto da Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow, Debralee Scott, Bruce Mahler, Ted Ross, Scott Thomson, Brant von Hoffman, Marion Ramsey, Georgina Spelvin.

Scuola di Polizia film stasera in tv: trama

Per combattere la piaga del crimine, il sindaco ha emanato una disposizione che apre l’Accademia di Polizia a CHIUNQUE ne faccia domanda. Accorrono candidai di tutti i tipi, accomunati da un’unica particolarità: sono tutti improponibili, inadatti e impresentabili, compreso Carey Mahoney, iscrittosi per disperazione (o meglio dire: ricatto) dopo essere sfuggito per l’ennesima volta a un arresto. Ma Carey in quel variegato gruppo di desperados non si trova poi malaccio, e riesce persino a combinare qualche cosa di veramente poliziesco. Primo episodio di una lunga serie, è un film comico non raffinatissimo e un po’ pecoreccio (occhio ai bambini) ma sicuramente divertente.

Scuola di Polizia streaming

Scuola di Polizia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scuola di Polizia film stasera in tv: trailer

