Che Todd ci aiuti trama episodi 31 luglio 2023 su Rai 2

Che Todd ci aiuti è la serie tv legal drama in onda stasera in tv lunedì 31 luglio 2023 su Rai 2.

Che Todd ci aiuti trama episodio 7 Affari di famiglia Si avvicina il Giorno del Ringraziamento. Margaret sta organizzando un pranzo per la sua famiglia ma, quando lo comunica ai suoi figli e a Chuck, scopre con disappunto che loro hanno altri programmi e passeranno le festività lontano da Portland. L’unico a restare è Todd ma Margaret, furiosa perché i suoi figli, compreso il sempre assente Lawrence, la snobbano, decide di annullare il pranzo. Nel frattempo sta seguendo un caso di risarcimento richiesto da una ragazza; c’è stata una rapina nella banca in cui lavora come cassiera, i rapinatori l’hanno ammanettata nel caveau dove la poveretta è rimasta chiusa per due giorni! Ma per Todd qualcosa non quadra, e grazie anche all’interessamento di suo fratello Lawrence, risolverà un caso estremamente spinoso.

Che Todd ci aiuti trama episodio 8 Un mondo da salvare. Un laboratorio di ricerca viene fatto esplodere, a essere accusata dell’esplosione che ha causato il grave ferimento di uno scienziato è Angie, studentessa e attivista ambientalista, nonché nipote di Lyle. Le telecamere di sorveglianza del laboratorio l’hanno ripresa entrare nell’edificio poco prima che ci fosse l’esplosione. A occuparsi della sua difesa sarà Margaret.

Che Todd ci aiuti trama episodio 9 Del tutto inaspettato. Un avvocato dello studio legale di Margaret si rompe la gamba sciando e Margaret deve quindi sostituirlo in una causa di cui lui si stava occupando. La faccenda sembra facile, è solo una richiesta di archiviazione per una querela di licenziamento senza giusta causa. Il cliente è l’azienda che ha ricevuto la querela da una impiegata da loro licenziata. Ma a difendere la querelante c’è Gus Easton, un avvocato contro il quale Margaret si è già scontrata in precedenza. E quello che sembrava un caso facile, diventa ben presto molto, molto complicato.

Che Todd ci aiuti streaming

Che Todd ci aiuti streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Che Todd ci aiuti basta andare sull'hashtag ufficiale #CheToddciaiuti

