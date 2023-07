Nico film stasera in tv 31 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Nico è il film stasera in tv lunedì 31 luglio 2023 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Andrew Davis ha come protagonista Steven Seagal. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nico film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Above the law

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1988

REGIA: Andrew Davis

CAST: Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva, Ron Dean, Daniel Faraldo, Miguel Nino, Joe V. Greco, Nicholas Kusenko, Sharon Stone, Jack Wallace, Chelcie Ross

DURATA: 99 Minuti

Nico film stasera in tv: trama

Un ex agente della CIA, Nico Toscani, collabora come investigatore con la Polizia di Chicago. L’agente cresciuto in una delle zone più violente della città, la famigerata zona sud, ha studiato arti marziali di cui è dioventato un grande esperto. L’indagine di cui si occupa fa parte di un’operazione segreta di livello internazionale, che coinvolge alte personalità del Governo ed ex colleghi della CIA, e mette a rischio la vita di un senatore americano. A Nico l’operazione segreta fa ricordare il periodo in cui prestava servizio per la CIA in Vietnam e tutti gli orrori a cui aveva assistito in quelle zone di guerra. L’ex agente non riesce a capacitarsi del fatto che nelle alte sfere si voglia a metter tutto a tacere circa i fatti oggetto della presente indagine. Questo lo fa infuriare tanto che rifiuta rifiuta l’ordine di abbandonare il caso, e prosegue per conto proprio, deciso a far giustizia a tutti i costi.

Nico film stasera in tv: curiosità

Il film segna l’esordio come protagonista dell’attore e maestro di Aikido Steven Seagal.

E’ stato proprio un allievo di Seagal a consigliarlo alla produzione.

Le riprese sono durate più di 60 giorni.

Le critiche del film sono state in generale molto positive.

Nico streaming

Nico streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nico film stasera in tv: trailer

