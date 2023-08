Tra le onde delle Hawaii film stasera in tv 2 agosto: cast, trama, streaming

Tra le onde delle Hawaii è il film stasera in tv mercoledì 2 agosto 2023 in onda in serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tra le onde delle Hawaii film stasera in tv: cast

La regia è di Lee Friedlander. Il cast è composto da Lacey Chabert, Ektor Rivera, Tracy Yamamoto, Omar Bustamante, Darren Darnborough, Walter S. Gaines, Katie Lee, Napoleon Tavale, Christina Souza, Mike Cabrera.

Tra le onde delle Hawaii film stasera in tv: trama

La chef professionista Emma, delusa profondamente da Garrett, suo capo cuoco e compagno, che continua a prendersi il merito del suo lavoro, decide di lasciare il suo ristorante per andare a trovare l’amata zia June alle Hawaii e capire cosa vuole fare della sua vita. Qui incontra Ben, un ombroso istruttore di surf che, dopo la perdita della moglie attraversa un momento difficile e suo fratello Frankie, proprietario di un ristorante e chef professionista specializzato in cucina portoricana. Emma riceve lezioni di surf da Ben e partecipa a una gara di cucina sull’isola con suo fratello. Ma a sorpresa il suo ex fidanzato si presenta come consulente per il concorso di cucina. Immersa in una natura lussureggiante, tra cibo, surf e romanticismo, Emma dovrà rimettersi in gioco per trovare la sua ragione di vita professionale e, soprattutto, sentimentale…

Tra le onde delle Hawaii streaming

Tra le onde delle Hawaii streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili