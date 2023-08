Chicago P.D. 10 torna stasera in tv venerdì 25 agosto 2023 su Italia 1 con la decima stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago P.D. 10 trama episodi 25 agosto 2023 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 15 Sangue ed onore. L’episodio riprende le fila della storia affrontata nella puntata “Posso lasciarti andare”. Come ricorderemo Sean O’Neal, dal carcere, si era messo in contatto con Hailey, voleva darle informazioni sul rapimento di una donna, Samantha Beck. La faccenda si era risolta “bene”, Samantha è stata salvata, i suoi aguzzini uccisi. Ma Voight e la squadra avevano subito capito che c’era qualcosa di non detto riguardo alla famiglia Beck, in particolare al padre di Samantha, Richard. Ora, in seguito all’avvelenamento di una famiglia, la squadre scopre una inaspettata connessione tra il nuovo caso e la famiglia Beck. A Ruzek viene così affidata una missione sotto copertura che lo porterà ad avvicinarsi a Samantha e a scoprire qualcosa di scioccante su Richard…

Chicago P.D. trama stagione 10 episodio 16 Stato di stallo. Tra Voight e la Morales è nato un rapporto di sincera amicizia, paterno da parte del poliziotto che è intenzionato a fare di tutto per aiutare la procuratrice a chiudere il caso Morales, lasciarsi alle spalle la dolorosa morte di Vilar e guardare a un futuro professionalmente luminoso. Sappiamo bene cosa sia disposto a fare Voight per proteggere le persone a cui tiene. In questo caso, lo vediamo alla sbarra dei testimoni rilasciare dichiarazioni inappuntabili, che sembrano avviare il processo nella giusta direzione. Ma c’è un ennesimo contrattempo. Quando appare chiaro che Morales e i suoi scagnozzi abbiano compromesso uno dei giurati, per l’Intelligence inizia una corsa contro il tempo. Riusciranno a far prevalere le giustizia una volta per tutte?

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

