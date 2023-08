The Rock film stasera in tv 28 agosto: cast, trama, streaming

The Rock è il film stasera in tv lunedì 28 agosto 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Rock film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Bay. Il cast è composto da Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, John Spencer, David Morse, William Forsythe, Michael Biehn, Vanessa Marcil, John C. McGinley, Gregory Sporleder, Tony Todd, Bokeem Woobdine, Claire Forlani, Danny Nucci, Jim Caviezel.

The Rock film stasera in tv: trama

La vita degli abitanti di San Francisco è appesa a un filo: il generale dei marines Hummel, insieme ad un pugno di fedelissimi, ha preso il controllo dell’isola di Alcatraz e minaccia di lanciare sulla città un grappolo di missili caricati con letale gas nervino. Solo due uomini possono fermarlo: l’esperto di armi chimiche Stanley Goodspeed e John Patrick Mason, ovvero l’unico detenuto mai evaso dal carcere di Alcatraz, ora tenuto a marcire in una prigione federale. Il loro compito, oltre a neutralizzare i marines ammutinati, sarà quello di trarre in salvo i turisti presenti sull’isola e presi in ostaggio dal generale ribelle.

The Rock streaming

The Rock streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Rock film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili