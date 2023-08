Din Don 4 Il paese dei balocchi film stasera in tv 29 agosto: cast, trama, streaming

Din Don 4 Il paese dei balocchi è il film stasera in tv martedì 29 agosto 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Din Don 4 Il paese dei balocchi film stasera in tv: cast

La regia è di Paolo Geremei. Il cast è composto da Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Emy Bergamo, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Romano Pigliacelli.

Din Don 4 Il paese dei balocchi film stasera in tv: trama

Quarto capitolo della saga. Dopo sei mesi passati a meditare in alta montagna, Don Donato torna e Pellizzano per fare le valigie e partire per Roma dove, convinto dallo zio prete prossimo a diventare cardinale, tornerà a vestire gli abiti civili. Ma quello che trova è un paese completamente trasformato e in preda alla perdizione: infatti l’ex sacrestano Luigi Galvani, ora sindaco, ha fatto aprire numerose sale Bingo e Casinò, e il paese è invaso da belle accompagnatrici diventate badanti di arzilli vecchietti. Tutto ciò grazie ai due milioni di euro ritrovati in canonica durante dei lavori di ristrutturazione che erano stati nascosti da Don Donato. Lo zio prete concede allora al nipote tre giorni per rimettere le cose a posto.

Din Don 4 Il paese dei balocchi streaming

Din Don 4 Il paese dei balocchi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

