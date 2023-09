Rachel film stasera in tv 10 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Rachel è il film stasera in tv domenica 10 settembre 2023 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Rachel film stasera in tv: cast

TITOLO ORIGINALE: My Cousin Rachel

DATA USCITA: 15 marzo 2018

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Roger Michell

CAST: Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Pierfrancesco Favino, Poppy Lee Friar, Simon Russell Beale, Andrew Knott, Tim Barlow, Andrew Havill, Bobby Scott Freeman

DURATA: 106 Minuti

Rachel film stasera in tv: trama

Siamo agli inizi del 1800 e Philip Ashley (Sam Claflin), rimasto orfano da piccolo, è allevato dal cugino Ambrose in una tenuta signorile della Cornovaglia. Il cugino Ambrose parte per il continente per seguire degli affari. Ma a sorpresa scrive a Philip per annunciargli di essersi sposato con una giovane donna conosciuta in Italia. Le lettere diventano sempre più rare e le notizie che riportano fanno temere il peggio. Ambrose muore in una villa in Toscana e la vedova Rachel (Rachel Weisz) intraprende un viaggio per recarsi in Inghilterra. Philip si ripromette di accogliere la donna con freddezza e ostilità, convinto che sia colpa sua la morte del cugino. Ma Rachel non è l’arrampicatrice spregiudicata dipinta negli ultimi messaggi di Ambrose, ma è una donna affascinante e molto dolcezza. Ben presto conquista l’affetto degli abitanti della casa e del giovane Philip, che è sul punto di ereditare la proprietà.

Rachel recensione

Rachel è un thriller psicologico in costume ed è l’adattamento cinematografico di un romanzo scritto nel 1951 da Daphne du Maurier. L’ambientazione del film, che ci porta in un’Inghilterra preindustriale, è particolarmente curata con una splendida fotografia. I meravigliosi paesaggi sono in contrapposizione con gli aspetti tumultuosi degli animi dei protagonisti e contribuiscono a creare il clima di mistero che avvolge la storia. L’uso della luce e della penombra aiutano il regista ad insinuarsi nella calma apparente di cuori in subbuglio. Il regista inglese eccelle ancora una volta nel ritratto di una figura femminile mostrata in tutta la sua complessità. Mostra anche di sapersi muovere con disinvoltura nei meandri del gothic mistery senza mai ridurre ambiguità e tensione.

Rachel film stasera in tv: curiosità

La trama è basata sull’omonimo romanzo di Daphne Du Maurier.

Daphne du Maurier è autrice, fra gli altri, di Rebecca, la prima moglie e Gli uccelli, che hanno ispirato due tra i migliori thriller di Alfred Hitchcock.

Pretty Woman è il film per cui Roger Michell è più conosciuto.

Rachel streaming

Rachel streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Rachel film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=k0kdu3GPJKg

