Arena Suzuki dai 60 ai 2000 è il programma musicale stasera in tv sabato 23 settembre 2023 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Amadeus dall'Arena di Verona. Scopri ospiti e anticipazioni.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 stasera in tv su Rai 1: ospiti e anticipazioni

hit più celebri di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali: da sabato 23 settembre su Rai 1 (e poi mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre, sempre su Rai 1) arriva Amadeus con Arena Suzuki dai 60 ai 2000, una grande festa in musica nell’atmosfera dell’Arena di Verona. Ospiti speciali i Simple Minds, considerati tra i gruppi più rappresentativi e influenti degli anni Ottanta e Novanta, che porteranno sul palco le loro hit “Don’t You (Forget About Me)” e “Alive and Kicking”. La serata si aprirà con Trevor Horn (leader dei The Buggles) e la sua intramontabile “Video Killed The Radio Star”.

Poi Paola & Chiara riporteranno all’Arena con i loro successi degli anni 2000, Captain Sensible (con l’indimenticabile linea di basso elettrico della sua “Wot”), Rednex (“Cotton Eye Joe”), Adriano Pappalardo (con la sua “Ricominciamo” dal centro della platea), Simple Minds, Renga Nek con un medley dei loro successi, The Sugarhill Gang direttamente dagli Usa anni ’70 con “Rapper’s Delight”, Haddaway (“What Is Love”), Doctor & The Medics (“Spirit In The Sky”), Iva Zanicchi con “Testarda io” e “Zingara”, Tavares (“More Than A Woman”), Irene Grandi con “Bruci La Città”, Las Ketchup (che hanno segnato l’estate 2002 con “Aserejé”) e un gran finale con “Figli Delle Stelle” di Alan Sorrenti. Amadeus, nel ruolo di padrone di casa e di dj, ricorderà i cinque storici decenni e, insieme al dj Massimo Alberti, farà ballare tutto il pubblico dell’Arena di Verona e a casa.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 streaming

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

