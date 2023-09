Maria Corleone torna stasera in tv mercoledì 27 settembre 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Maria Corleone trama episodi 27 settembre 2023 su Canale 5

Maria torna a Milano per realizzare finalmente il suo sogno: creare un marchio di moda tutto suo che possa trionfare nel panorama milanese. Una doppia facciata, criminale e imprenditoriale, su cui Luca continua ad indagare combattuto tra l’amore e l’odio per la donna che ha amato. La scalata di Maria attira anche l’attenzione di una potente famiglia calabrese decisa a ostacolare l’avanzata della giovane Corleone. Il prezzo da pagare per Maria sarà altissimo: infatti in seguito a un attentato una persona molto vicina a lei perderà la vita.

