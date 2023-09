Amarcord film stasera in tv 28 settembre: cast, trama, streaming

Amarcord è il film stasera in tv giovedì 28 settembre 2023 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Amarcord film stasera in tv: cast

La regia è di Federico Fellini. Il cast è composto da Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Luigi Rossi, Gianfilippo Carcano, Gennaro Ombra, Bruno Zanin, Dina Adorni, Domenico Pertica, Francesco Vona, Maria Antonietta Belluzzi, Stefano Proietti, Josiane Tanzilli, Giuseppe Ianigro, Lino Patruno, Bruno Lenzi, Francesco Maselli, Carla Mora, Antonino Faà Di Bruno.

Amarcord film stasera in tv: trama

Soggetto della pellicola è il contesto sociale e politico in cui essa stessa viene ambientata: siamo negli anni ’30, periodo in cui il fascismo lasciava le impronte più importanti con il sabato fascista, le feste di paese, le lezioni scolastiche di un certo stampo, le donne in cerca di marito, coloro che si impegnavano per risaltare in politica e combattere contro chi vi si opponeva, per non parlare di una forte presenza di adolescenti, ribelli, desiderosi di vita, forti e pronti a stravolgere il mondo.

Amarcord streaming

Amarcord streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Amarcord film stasera in tv: trailer

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili